Senso unico alternato sulla SP 236 Crevacuore-Sostegno

Modifiche temporanee alla viabilità lungo la SP 236 Crevacuore-Sostegno, nel territorio comunale di Sostegno. La Provincia di Biella ha disposto l’istituzione di un senso unico alternato al km 3+850, regolato da semaforo mobile, per consentire l’esecuzione di lavori di ripristino a seguito di un cedimento del manto stradale.

Il provvedimento sarà in vigore fino ad oggi, giovedì 4 giugno 2026, dalle 8 alle 18. Nel tratto interessato saranno presenti la segnaletica di cantiere, il limite di velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso.

L’intervento riguarda un tratto esterno al centro abitato di Sostegno. L’operatore incaricato dovrà garantire la corretta posa dei cartelli, il preavviso agli automobilisti e il mantenimento della segnaletica per tutta la durata del cantiere.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a procedere con prudenza in prossimità dell’area interessata dai lavori.