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CRONACA | 06 giugno 2026, 09:30

Valdilana, auto fuori strada in piena notte

Sul posto 118, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone.

Valdilana, auto fuori strada in piena notte (foto di repertorio)

Valdilana, auto fuori strada in piena notte (foto di repertorio)

Incidente stradale nel comune di Valdilana, lungo la SP 232, la strada che da Valle Mosso porta all’abitato di Ponzone. 

Il fatto è avvenuto poco prima delle 5 di oggi, 6 maggio: stando alle prime ricostruzioni, un’auto sarebbe finita fuori dalla carreggiata per cause al vaglio delle forze dell’ordine. 

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza alla persona alla guida, assieme ai Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone, impegnati nella messa in sicurezza del veicolo. 

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica del sinistro autonomo.

g. c.

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