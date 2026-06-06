Valdilana, auto fuori strada in piena notte

Incidente stradale nel comune di Valdilana, lungo la SP 232, la strada che da Valle Mosso porta all’abitato di Ponzone.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 5 di oggi, 6 maggio: stando alle prime ricostruzioni, un’auto sarebbe finita fuori dalla carreggiata per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza alla persona alla guida, assieme ai Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone, impegnati nella messa in sicurezza del veicolo.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica del sinistro autonomo.