20 anni dell’Auser Valsessera, in campo anche la Pro Loco di Pray per i festeggiamenti

Bel momento di comunità in alta Valsessera. Nei giorni scorsi, infatti, si sono svolti i festeggiamenti per i 20 anni dell’Auser.
In campo anche i volontari della Pro Loco di Pray, come riportato dalla stessa associazione sui propri canali social ufficiali: “Felici di aver contribuito ai festeggiamenti per il 20° anniversario di Auser Valsessera. Sabato scorso, 23 maggio, ci siamo occupati del buffet prima dello spettacolo della compagnia teatrale La Carovana al Salone Polivalente. Davvero una bellissima serata insieme”.