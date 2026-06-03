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Valli Mosso e Sessera | 03 giugno 2026, 17:30

20 anni dell’Auser Valsessera, in campo anche la Pro Loco di Pray per i festeggiamenti

20 anni dell’Auser Valsessera, in campo anche la Pro Loco di Pray per i festeggiamenti (foto dalla pagina Facebook di Pro Loco di Pray)

20 anni dell’Auser Valsessera, in campo anche la Pro Loco di Pray per i festeggiamenti (foto dalla pagina Facebook di Pro Loco di Pray)

Bel momento di comunità in alta Valsessera. Nei giorni scorsi, infatti, si sono svolti i festeggiamenti per i 20 anni dell’Auser. 

In campo anche i volontari della Pro Loco di Pray, come riportato dalla stessa associazione sui propri canali social ufficiali: “Felici di aver contribuito ai festeggiamenti per il 20° anniversario di Auser Valsessera. Sabato scorso, 23 maggio, ci siamo occupati del buffet prima dello spettacolo della compagnia teatrale La Carovana al Salone Polivalente. Davvero una bellissima serata insieme”.

g. c.

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