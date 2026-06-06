L’ultimo saluto di Biella a Peppo Sacchi, pioniere della televisione privata in Italia

Biella si ferma per l’ultimo saluto a Giuseppe Sacchi, per tutti Peppo, mancato la scorsa notte all’età di 93 anni.

Nel primo pomeriggio di oggi, 6 giugno, in Cattedrale, si sono tenuti i funerali dello storico regista e produttore televisivo, divenuto famoso, agli inizi degli anni ’70, per aver fondato Telebiella, la prima rete televisiva italiana a gestione privata. Diversi cittadini, ex colleghi e amici si sono portati in piazza Duomo per stringersi al dolore dei familiari e rendere il giusto tributo ad uno dei massimi pionieri della televisione.

In molti, a ricordarlo, anche nelle scorse ore, tra cui il conduttore e attore Ezio Greggio (“il primo artigiano della tv libera”), con cui esordì proprio su quella emittente; il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin (“innovatore, profondamente legato al Biellese”); la Regione Piemonte con il presidente Alberto Cirio e l’assessore Andrea Tronzano (“un uomo che ha saputo trasformare il coraggio delle proprie idee in innovazione e cambiamento”) e il presidente di Confartigianato Biella Cristiano Gatti (“un grande regista televisivo ma soprattutto una persona di notevole sensibilità, correttezza e umanità”).