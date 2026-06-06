Al Villaggio arriva la “Tavola Longa”: pranzo comunitario, musica e giochi per tutti

Una giornata dedicata alla convivialità, all'amicizia e alla voglia di stare insieme. È quella organizzata dal Consiglio di Quartiere del Villaggio, che oggi, sabato 6 giugno invita cittadini e famiglie alla festa finale della Festa di Primavera.

L'appuntamento è fissato a partire dalle ore 12 nei giardini adiacenti alla scuola primaria di via Lombardia, dove prenderà vita la “Tavola Longa”, un grande pranzo comunitario pensato per riunire residenti e amici del quartiere in un momento di condivisione all'aria aperta.

La formula è semplice e inclusiva: ciascuno potrà portare il necessario per il proprio picnic, mentre gli organizzatori provvederanno a mettere a disposizione tavoli e spazi per trascorrere insieme una piacevole giornata. L'iniziativa proseguirà per tutto il pomeriggio con momenti di aggregazione e attività dedicate ai partecipanti.

Particolare attenzione sarà riservata ai più piccoli, grazie a un servizio di animazione pensato per offrire occasioni di gioco e divertimento. Non mancherà poi la musica: chiunque sappia suonare uno strumento è invitato a portarlo con sé, contribuendo a creare un accompagnamento spontaneo e coinvolgente durante la festa.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà trasferita nel salone parrocchiale.