Cristiano Gatti: "Peppo non era soltanto un grande regista, ma una persona di grande sensibilità"

Con profonda tristezza ho appreso stamattina la notizia della scomparsa di Peppo Sacchi.

Per alcuni anni ho avuto il privilegio di lavorare al suo fianco nel mondo della televisione, occupandomi della lettura del telegiornale e di diverse rubriche. Sono stati anni intensi, ricchi di esperienze professionali e umane che porterò sempre nel cuore.

Peppo non era soltanto un grande regista televisivo, capace di innovare e di trasmettere passione attraverso il suo lavoro, ma era soprattutto una persona di grande sensibilità, correttezza e umanità. Con lui si instaurò fin da subito un rapporto fondato sulla stima reciproca e sul rispetto, valori che hanno sempre contraddistinto ogni nostro incontro e ogni collaborazione.

Accanto a lui ho avuto modo di conoscere e apprezzare anche sua moglie, la cara Ivana Ramella, con la quale si è consolidato negli anni un legame di sincera amicizia e considerazione. Insieme hanno rappresentato per me un esempio di eleganza, disponibilità e attenzione verso gli altri.

Oggi il ricordo di Peppo rimane vivo nella memoria di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui. Rimangono la sua professionalità, la sua visione, il suo entusiasmo ma soprattutto la sua passione dimostrata fino all'ultimo.

Alla cara figlia Annalisa e a tutti i suoi familiari rivolgo il mio più sentito abbraccio e le più sincere condoglianze, unendomi al loro dolore nel ricordo di una persona che ha lasciato un segno importante nella televisione e nella vita di molti di noi.

Ciao Peppo, grazie per tutto ciò che ci hai insegnato e per l'amicizia che hai saputo donare. Il tuo ricordo continuerà ad accompagnarci.