Cirio e Tronzano sulla scomparsa Sacchi: "Perdiamo un uomo che ha trasformato il coraggio delle proprie idee in innovazione"

"Con la scomparsa di Peppo Sacchi il Piemonte perde un uomo che ha saputo trasformare il coraggio delle proprie idee in innovazione e cambiamento.
Ebbe il coraggio di immaginare ciò che sembrava impossibile e la determinazione per trasformarlo in realtà: la sua Telebiella, prima televisione privata italiana, ha infatti aperto la strada al pluralismo dell’informazione televisiva in Italia ed è diventata il simbolo di quella tenacia concreta e operosa che contraddistinguono la nostra terra.
Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene il cordoglio della Regione Piemonte"