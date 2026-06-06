A Biella un concerto per il ventennale dell'Associazione Amici di San Nicola

Grande eventi nel fine settimana biellese, e tra questi, in occasione della festa per il ventennale dell'Associazione Amici di San Nicola, l'Associazione Amici di San Nicola ETS ha organizzato un concerto che si terrà questa sera sabato 6 giugno 2026, alle ore 18.00 presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino, in Costa del Vernato 24 a Biella.
L'evento inaugura il programma di iniziative che l'Associazione promuoverà nei prossimi mesi nell'ambito della rassegna "R...Estate a San Nicola", con l'obiettivo di valorizzare e far vivere sempre più la chiesa che ospita l'evento.