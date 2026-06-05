Biella dice addio a Peppo Sacchi, pioniere della TV privata

È morto nella notte all'età di 93 anni Giuseppe Sacchi, per tutti Peppo, storico regista e produttore televisivo, famoso per aver fondato Telebiella, la prima rete televisiva italiana a gestione privata. Appena 2 anni fa, nell’aprile del 2024, era mancata sua moglie, Ivana Ramella, da sempre fianco al marito anche nel lavoro, che a suo tempo sta stata la prima conduttrice delle televisioni libere italiane.

Peppo Sacchi era un “piemontese d’ adozione”, era nato a Como e solo dal 1951 arrivò a Biella dove restò per il resto della sua vita.

Il rosario sarà celebrato nel pomeriggio di oggi 5 giugno alle 17.30 in Duomo a Biella e sempre nella Cattedrale ci saranno i funerali domani 6 giugno alle 14.30.