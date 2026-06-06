Biella San Paolo, un incontro con la Polizia di Stato per parlare di truffe

Il Consiglio di Quartiere San Paolo, Masarone e Villaggio Sportivo organizza per lunedì 8 giugno alle 15 un incontro con la Polizia di Stato dedicato al tema delle truffe, un fenomeno purtroppo sempre più diffuso che riguarda non solo gli anziani, ma cittadini di tutte le età.



Durante l'incontro si parlerà di come riconoscere e prevenire le principali truffe, dai tentativi di raggiro porta a porta alle frodi telefoniche, fino alle truffe online, al phishing e alla clonazione delle carte di pagamento.

Sarà un'occasione utile per informarsi, porre domande direttamente agli operatori della Polizia e confrontarsi su un tema di grande attualità.

L'incontro è aperto a tutti, anche ai non residenti del quartiere e si terrà presso la sede del Consiglio di Quartiere, Via Trento 16/C