Biella, distraggono i commessi e portano via una bici elettrica: smascherata la banda familiare dalla Squadra Mobile

A mettere a segno il furto di una bici elettrica del valore di circa 2000 euro in un negozio di Biella sarebbe stata un’intera famiglia composta da cinque persone, tutte già note alle forze dell’ordine per precedenti episodi di furto. Il gruppo avrebbe agito in modo coordinato all’interno dell'attività di articoli sportivi, riuscendo a impossessarsi della e-bike prima di allontanarsi.

Approfittando di un orario in cui il negozio era sprovvisto della vigilanza privata, un uomo di 36 anni è entrato nel negozio e si è diretto verso il reparto nel quale erano esposte le biciclette. Pochi minuti dopo sono entrate anche quattro donne, complici e familiari dell’uomo, che hanno messo in atto una strategia ben studiata: divise nelle varie corsie del negozio, avevano il compito di intrattenere gli addetti alla vendita e distoglierne l’attenzione dall’uomo. Le donne, già note al personale del punto vendita per aver in passato eluso i controlli antitaccheggio, sono riuscite senza difficoltà nel loro intento, attirando completamente l’attenzione dei tre addetti presenti.

Così, l’uomo, avendo campo libero, si è allontanato con la bici senza essere visto. Accortosi del furto, il responsabile del punto vendita ha contattato i poliziotti della Squadra Mobile della Questura, raccontando quanto accaduto e descrivendo i 5 clienti su cui si era concentrata la loro attenzione. Dalla visione delle telecamere degli impianti di videosorveglianza comunali i poliziotti sono riusciti a ricostruire la dinamica: dopo la commissione del furto, le 4 donne una volta allontanatesi dal negozio, sono salite in auto e si sono dirette verso la loro abitazione, dove, successivamente, venivano raggiunte dall’uomo a bordo della bicicletta rubata.

Già noti agli uffici di Polizia, l’identificazione dei 5 soggetti è stata molto rapida. Risultati tutti con precedenti penali specifici e avvezzi a utilizzare questo modus operandi per effettuare furti in altri punti vendita del Biellese, sono stati denunciati per furto aggravato, in concorso e deferiti all’Autorità Giudiziaria.