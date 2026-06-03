Lessona, lavori alla scuola dell'infanzia, modifiche ai parcheggi

Il Comune di Lessona nelle scorse settimane ha previsto alcune modifiche alla viabilità per consentire la prosecuzione dei lavori che interessano la scuola dell'infanzia.

Nel dettaglio, per via della riqualificazione degli spazi interni nella scuola i posti auto della piazza Marconi non sono disponibili e per questo motivo il Comune invita i signori genitori e gli accompagnatori dei bambini ad utilizzare i parcheggi in piazza Eroi di Cefalonia (retrostante residenza Maria Grazia) e l'area del parcheggio piazza G. Sella

I lavori dovrebbero terminare nell'arco di 4 mesi.