A Castelletto Cervo nuove telecamere in arrivo

Importanti novità per Castelletto Cervo sul fronte della sicurezza urbana. L'amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento attraverso un bando dedicato al potenziamento della videosorveglianza sul territorio. L'intervento sarà sostenuto da fondi del Ministero dell'Interno e da una quota di compartecipazione del Comune pari al 50% dell'investimento complessivo.

Il progetto prevede l'installazione di nuove telecamere in alcune aree considerate strategiche: il municipio, la zona del nuovo edificio situato nel centro del paese, l'area che comprende la sede della Pro Loco, il bike park e il campetto polivalente, la scuola dell'infanzia, l'ambulatorio medico, il cimitero del capoluogo e quello della frazione Garella. In quest'ultima località sarà inoltre attivato un dispositivo dotato di lettura automatica delle targhe, pensato per monitorare gli accessi alla frazione.

L'iniziativa rappresenta un passo significativo per il rafforzamento della sicurezza locale. Oltre ad accrescere il senso di tutela percepito dai residenti, il nuovo sistema consentirà una più efficace attività di controllo e prevenzione sul territorio. Le apparecchiature costituiranno un valido supporto per le forze dell'ordine, agevolando le operazioni di sorveglianza e l'individuazione tempestiva di eventuali situazioni problematiche.