Biella, cancellate multe non pagate per 1.640 euro

Il Comune di Biella ha disposto l'annullamento di una serie di sanzioni al Codice della strada per un importo complessivo superiore a 1.600 euro, a seguito del decesso dei soggetti obbligati al pagamento.

La decisione è contenuta in una determina del Settore Sicurezza che prende atto dell'impossibilità di riscuotere alcune somme relative a verbali elevati tra il 2021 e il 2023. Il provvedimento si basa sull'articolo 7 della legge 689 del 1981, che stabilisce come l'obbligazione derivante da una sanzione amministrativa non si trasmetta agli eredi.

Nel dettaglio, il Comune ha approvato il discarico di cinque posizioni debitorie legate a sette verbali per violazioni al Codice della strada. Le somme cancellate ammontano complessivamente a 1.640,70 euro e comprendono sanzioni, maggiorazioni e spese di accertamento e notifica.

Gli uffici comunali avevano già comunicato alla società concessionaria della riscossione coattiva, SO.GE.R.T. Spa, l'autorizzazione a procedere con il discarico delle posizioni interessate. Con la nuova determina viene quindi effettuata anche la conseguente regolarizzazione contabile degli accertamenti di entrata iscritti a bilancio e risultati non più esigibili.

Il provvedimento riguarda verbali elevati negli anni 2021, 2022 e 2023 e rappresenta un atto dovuto previsto dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.