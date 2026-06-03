Biella, nuovo “salottino” urbano vicino alla Fons Vitae FOTO

A marzo si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza della Roggia Gorgomoro lungo via Italia, a Biella, intervento che ha restituito un nuovo volto a una delle zone più frequentate del centro cittadino. Nei pressi di piazza Vittorio Veneto e della Fons Vitae, però, sono ancora presenti alcuni lastroni di sienite della Balma e le transenne di cantiere. Il motivo è legato a un nuovo progetto già pronto da parte del Comune, che interesserà non solo la pavimentazione ma anche la viabilità dell’area.

A entrare nei dettagli è l’assessore ai Lavori pubblici Luca Castagnetti: “Dal progetto dei lavori di messa in sicurezza della Roggia Gorgomoro lungo via Italia è rimasto un avanzo che reinvestiremo in viale Matteotti e in piazza Santa Marta. Anche in queste zone della città rifaremo la pavimentazione utilizzando i lastroni di sienite della Balma rimasti dall'intervento in via Italia. L’idea iniziale era quella di partire da viale Matteotti, come sarebbe stato più logico, per concludere il cantiere in quella zona e successivamente intervenire in piazza Santa Marta. Tuttavia, trattandosi di un’area del centro storico soggetta al parere della Soprintendenza, i tempi autorizzativi si sono allungati e abbiamo quindi deciso di invertire l’ordine degli interventi”. I lavori in piazza Santa Marta sono partiti a inizio settimana e l'amministrazione ha in conto di finirli entro la fine di luglio.

Le novità, però, non si fermano qui. L’amministrazione sta infatti valutando anche una riorganizzazione della viabilità nella zona attorno alla Fons Vitae.

“Non appena saranno terminati i lavori – prosegue Castagnetti – l’area nei pressi della fontana diventerà pedonale, come già accade per la vicina piazza Vittorio Veneto. Per delimitare la zona utilizzeremo le fioriere che oggi regolano l’accesso alla piazza, creando così uno spazio unico e continuo. L’obiettivo è realizzare un vero e proprio salottino cittadino”.