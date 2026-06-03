 / Biella

Biella | 03 giugno 2026, 08:20

Biella, al via le iscrizioni ai centri estivi

Nell'articolo tutte le informazioni

Biella, al via le iscrizioni ai centri estivi

Biella, al via le iscrizioni ai centri estivi

Il Comune di Biella ha predisposto i moduli per le richieste di iscrizione ai centri estivi cittadini. La domanda per le scuole primarie e di infanzia possono essere compilate sia in forma cartacea, utilizzando la domanda di iscrizione che si trova sul sito del Comune qui che sarà da mandare all'indirizzo e-mail che trovate all'interno dei volantini e, sia on line ai seguenti link:

- Domanda di Iscrizione Centro Estivo Infanzia Biella
- Domanda di Iscrizione Centro Estivo Primaria Biella

compilando tutti i campi necessari.

Per qualsiasi altra informazione il Comune nvita a rivolgersi alla cooperativa La Famiglia.


 

Biella, al via le iscrizioni ai centri estivi

Biella, al via le iscrizioni ai centri estivi

Biella, al via le iscrizioni ai centri estivi

Biella, al via le iscrizioni ai centri estivi

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore