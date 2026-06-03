Biella, al via le iscrizioni ai centri estivi

Il Comune di Biella ha predisposto i moduli per le richieste di iscrizione ai centri estivi cittadini. La domanda per le scuole primarie e di infanzia possono essere compilate sia in forma cartacea, utilizzando la domanda di iscrizione che si trova sul sito del Comune qui che sarà da mandare all'indirizzo e-mail che trovate all'interno dei volantini e, sia on line ai seguenti link:

- Domanda di Iscrizione Centro Estivo Infanzia Biella

- Domanda di Iscrizione Centro Estivo Primaria Biella

compilando tutti i campi necessari.

Per qualsiasi altra informazione il Comune nvita a rivolgersi alla cooperativa La Famiglia.



