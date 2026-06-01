Escursionista perde conoscenza sul sentiero, operazione di soccorso alla punta dell'Argimonia

Il Soccorso Alpino di Biella e l’elisoccorso di Azienda Zero sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, 1° giugno, sul sentiero di cresta che porta alla punta dell’Argimonia nel comune di Valdilana.

Una persona, componente di un gruppo, ha perso conoscenza e i compagni di gita hanno subito chiamato il 112 che ha inviato sul posto l’eliambulanza di Azienda Zero della base di Borgosesia.

Dato il meteo non troppo favorevole sulla zona in quel momento, sono state attivate anche le squadre del Soccorso Alpino della stazione di Valle Mosso e Valle Cervo per l'eventuale supporto.

La persona è stata stabilizzata e successivamente recuperata a bordo con verricello per il successivo trasferimento all’ospedale di Biella.