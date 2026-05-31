Caldo nel Biellese, ecco le 5 mete “fresche” tra natura, valli e torrenti

Con l’ondata di caldo che sta interessando anche il Biellese, cresce la ricerca di luoghi dove trovare un po’ di refrigerio senza allontanarsi troppo da casa.

Il territorio offre diverse alternative naturali che, grazie alla presenza di valli, corsi d’acqua e aree boschive, permettono di abbassare anche sensibilmente la percezione delle temperature nelle ore più calde della giornata.

Tra le mete più apprezzate ci sono le valli biellesi, dove l’altitudine e la vegetazione fitta garantiscono un clima più mite rispetto alla pianura. In particolare la Valle Cervo, la Valle Elvo e le aree verso Oropa, il Tracciolino o Bielmonte rappresentano da sempre una scelta privilegiata per escursioni e passeggiate estive.

Un’altra opzione molto frequentata è quella dei corsi d’acqua: lungo il Cervo, l’Elvo e il Sessera si trovano infatti numerosi punti immersi nella natura dove sostare, sempre prestando attenzione alla sicurezza e alle condizioni dei torrenti, che possono variare rapidamente in base al meteo.

Per chi preferisce spostamenti più semplici, anche le aree collinari e i parchi del Biellese offrono zone ombreggiate ideali per una pausa dal caldo, grazie alla presenza di boschi e percorsi immersi nel verde.

Non mancano infine le quote più alte, dove l’aria più fresca e la ventilazione naturale rendono più sopportabili anche le giornate più torride, confermando il Biellese come un territorio ricco di alternative per chi cerca natura e sollievo dal caldo estivo.