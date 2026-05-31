AlfAlberto, V come Vita: il valore del tempo e delle scelte VIDEO

La parola di questa settimana è “vita”. Un termine essenziale, ma carico di domande: cosa significa vivere davvero? Restare spettatori del proprio cammino o diventarne protagonisti?

Nella riflessione proposta da Alberto Antonello, la vita è sorpresa, incontro, gioia, ma anche fatica, dolore e scelta. Come ricorda la celebre frase del film Forrest Gump, “la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita”. Proprio per questo, ogni decisione assume un peso particolare: il tempo scorre, non torna e chiede di essere abitato con consapevolezza.

Antonello richiama anche le parole di John Lennon: la vita è ciò che accade mentre siamo impegnati a fare altri progetti. Un’immagine efficace per raccontare il rischio di rimandare il senso dell’esistenza a un domani indefinito, dimenticando il valore del presente...