Tollegno, festa di fine anno all'asilo ""Il mondo dentro e fuori di me" FOTO

Si è svolta nei giorni scorsi, in un clima di grande partecipazione e serenità, la festa di fine anno scolastico della Scuola dell'Infanzia di Tollegno, appuntamento molto atteso che ha riunito famiglie, insegnanti e bambini per celebrare insieme la conclusione di un importante percorso educativo.

Protagonisti assoluti della giornata sono stati i piccoli alunni che, con entusiasmo e spontaneità, hanno dato vita allo spettacolo "Il mondo dentro e fuori di me", un titolo particolarmente significativo che ha accompagnato un percorso di crescita dedicato alla scoperta di sé, degli altri e del mondo che ci circonda.

Davanti a un folto pubblico composto da genitori, nonni e familiari, i bambini hanno saputo emozionare e divertire, raccogliendo applausi e sorrisi per l'impegno dimostrato e per la gioia con cui hanno condiviso il lavoro svolto durante l'anno. Alla manifestazione era presente anche il Sindaco di Tollegno, Lele Ghisio, che ha voluto portare il saluto e il ringraziamento dell'Amministrazione comunale.

«Desidero rivolgere un sincero grazie alle maestre e a tutto il personale scolastico – ha sottolineato il Sindaco – per la passione, la professionalità e la cura che ogni giorno dedicano ai nostri bambini. La Scuola dell'Infanzia rappresenta un presidio educativo fondamentale per la nostra comunità: è qui che si pongono le basi della crescita personale, della socialità e della cittadinanza. Accogliere e accompagnare fin dall'infanzia i giovani del nostro futuro significa investire concretamente nella qualità della nostra comunità di domani».

La festa si è conclusa con un momento conviviale e con il tradizionale scambio di auguri, lasciando nei presenti il ricordo di una giornata semplice ma ricca di significato, capace di raccontare il valore della scuola, dell'educazione e della comunità che cresce insieme ai suoi bambini.