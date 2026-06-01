Sandigliano, cambiano le regole per i rimborsi del centro estivo

Il Consiglio comunale di Sandigliano ha approvato una modifica al regolamento che disciplina il funzionamento del centro estivo comunale, servizio che da anni rappresenta un importante punto di riferimento per le famiglie del territorio durante il periodo delle vacanze scolastiche.

L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale, si inserisce nell'ambito delle attività dedicate all'infanzia e all'adolescenza e mira a offrire ai bambini e ai ragazzi occasioni di crescita educativa, socializzazione e svago anche nei mesi estivi. Il centro estivo svolge inoltre una funzione fondamentale di supporto alle famiglie, contribuendo a favorire la conciliazione tra tempi di lavoro dei genitori e gestione del tempo libero dei figli.

La modifica approvata riguarda in particolare l'articolo 7 del regolamento, relativo a rinunce e rimborsi. La nuova formulazione stabilisce che eventuali richieste di rinuncia al servizio dovranno essere presentate entro e non oltre due settimane prima dell'avvio del centro estivo. In questo caso sarà riconosciuto il rimborso del 50% della quota di acconto versata.

Secondo quanto evidenziato nella delibera, l'aggiornamento si è reso necessario per rendere più funzionale la gestione organizzativa del servizio, consentendo una migliore programmazione delle attività e delle risorse necessarie.

L'Amministrazione ha confermato l'importanza del centro estivo quale proposta educativa di qualità, pensata per offrire ai partecipanti attività ludico-ricreative, pedagogiche e strutturate, valorizzando al tempo stesso le opportunità presenti sul territorio e favorendo momenti di crescita personale e collettiva.

Con l'approvazione della modifica regolamentare, il Comune intende quindi garantire una gestione ancora più efficace del servizio, mantenendo alta l'attenzione verso le esigenze delle famiglie e dei giovani utenti.