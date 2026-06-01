Interesse a Mongrando per la serata sulla ricerca di acque minerali in Valle Elvo, Teagno: “Polemiche non aiutano”

Interesse e buona partecipazione a Mongrando per la serata informativa dedicata alla richiesta di nuove ricerche di acque minerali sul territorio della Valle Elvo.

Come riportato dall’amministrazione comunale sui propri canali ufficiali, l’incontro pubblico ha voluto offrire ai cittadini un momento di informazione chiaro, trasparente e basato su elementi concreti. Presenti lo scorso giovedì, 28 maggio, nel salone della biblioteca comunale, anche la presidente dell’Unione Valle Elvo Monica Mosca e il primo cittadino di Netro Laura Gorni.

In tale occasione, sono stati illustrati diversi punti, tra cui: la richiesta presentata, il percorso autorizzativo, le tutele ambientali previste, i possibili impatti sul territorio e lo stato della situazione ad oggi. Sul tema è intervenuto il sindaco di Mongrando Michele Teagno: “Sicuramente continueremo a monitorare con estrema attenzione la situazione. Tutto ciò che sarà possibile fare verrà compiuto nelle sedi e con i metodi opportuni senza creare allarmismi o paure di ogni sorta. L'acqua è un bene primario, come lo è il territorio in cui viviamo. Siamo inoltre in linea con quanto dichiarato dalla presidente dell'Unione Montana Mosca: è necessario acquisire tutti gli elementi tecnici utili a comprendere l'effettiva portata del progetto”.

E sulle polemiche delle scorse settimane la posizione di Teagno è chiara: “Non aiutano il territorio ma la conoscenza dei fatti e le decisioni responsabili sì. La nostra amministrazione ha scelto un approccio diverso: niente slogan ma attenzione, approfondimento e trasparenza”.