Biella, torna la ZTL "estiva" al Piazzo, attenzione agli orari

Torna la ZTL nel quartiere Piazzo di Biella per la stagione estiva. La regolamentazione del traffico entra in vigore da oggi 1° giugno fino al 30 settembre, con orari differenziati nei giorni feriali e festivi.

Nel dettaglio, dal lunedì al sabato la ZTL sarà attiva nelle fasce orarie notturne e serali, dalle 00.00 alle 05.00 e dalle 18.00 alle 24.00. La domenica, invece, la zona a traffico limitato sarà attiva per l’intera giornata, dalle 00.00 alle 24.00.

Il provvedimento riguarda quindi tutte le giornate della settimana nel periodo estivo, con limitazioni più estese nelle giornate festive e nella giornata domenicale, quando l’accesso ai veicoli non autorizzati sarà completamente interdetto.

La misura rientra nella gestione della viabilità del centro storico del Piazzo, con l’obiettivo di tutelare la vivibilità dell’area, ridurre il traffico veicolare e garantire maggiore sicurezza per residenti e visitatori, soprattutto nei mesi di maggiore afflusso turistico.

Per gli automobilisti è quindi importante prestare attenzione alla segnaletica e agli orari di attivazione della ZTL, al fine di evitare sanzioni.

“Con l’arrivo della bella stagione – dichiara l’Assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola – torna l’orario estivo della ZTL del Piazzo, una scelta che negli anni ha dimostrato di essere apprezzata e funzionale. Il nostro obiettivo è quello di rendere il borgo sempre più accogliente, permettendo una fruizione pedonale sicura e ordinata di uno dei luoghi simbolo della nostra città.”

“L’attivazione della ZTL nelle ore di maggiore frequentazione consente ai cittadini e ai visitatori di passeggiare con maggiore tranquillità tra le vie storiche del borgo, senza la costante presenza dei veicoli. Allo stesso tempo permette alle attività commerciali e ai pubblici esercizi di offrire un’esperienza più piacevole a chi sceglie di trascorrere del tempo nei dehors e negli spazi all’aperto.”

“Il Piazzo rappresenta un patrimonio storico, culturale e turistico di straordinario valore. Garantire un ambiente più sereno e sicuro significa favorire una visita più rilassata e di qualità per i numerosi turisti che ogni anno scelgono Biella e il suo borgo medievale come meta delle proprie passeggiate.”