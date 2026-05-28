Rally della Lana Revival, record di presenze per la quarta edizione: 275 le vetture attese

Il Rally della Lana Revival cresce ancora e si prepara a portare sulle strade biellesi numeri da record. La quarta edizione della manifestazione, in programma tra sabato 30 e domenica 31 maggio, conferma il forte legame tra il territorio e la storia dell’automobilismo sportivo, con circa 275 vetture attese.

A sottolinearlo è Gabriele Bodo, presidente della commissione sportiva ACI Biella, realtà che supporta l’organizzazione: "Già confermare i numeri dello scorso anno sarebbe stato un successo. Invece siamo riusciti a superarci. Parliamo di circa 275 macchine, un record rispetto alla passata edizione, e di una manifestazione che porta sempre sul territorio più di un centinaio di equipaggi da fuori Biella. Nel complesso stimiamo circa 800 persone coinvolte, considerando piloti, navigatori, accompagnatori, commissari, cronometristi e tutto il personale necessario".

Il risultato si traduce in ricadute positive per il territorio: "Il Rally della Lana Revival è ma una manifestazione capace di muovere persone, creare interesse, animare la città e generare presenze da fuori provincia. Arriveranno equipaggi anche dall’estero, in particolare con vetture simbolo come la Lancia Stratos, che quest’anno sarà la grande protagonista: ne avremo diverse esposte e alcune anche su strada".

Il programma entrerà nel vivo sabato 30 maggio, con il pomeriggio dedicato all’animazione di piazza Vittorio Veneto, agli incontri con i protagonisti e alle grandi glorie del rally, in attesa della partenza serale delle vetture, prevista intorno alle 19 da viale Matteotti. La manifestazione proseguirà poi in notturna, con soste buffet e rientro delle prime auto nella notte tra sabato e domenica.

"Forte la presenza delle realtà territoriali - continua Bodo - Un ringraziamento speciale a tutti i nostri collaboratori e partner che ogni anno crescono e supportano lo sviluppo di un evento unico nel suo genere, grazie anche alla collaborazione di Denis Cortese, responsabile del programma eventi, Gianluca e Michele Prina Mello di Veglio 4x4. È un format nato quasi come una scommessa e cresciuto oltre ogni previsione. È atipico anche nella struttura: parte da ACI Biella, ma coinvolge molte realtà del territorio. Si è creata una squadra solida e concreta e ogni anno la manifestazione cresce e riesce ad attirare nuove energie".

Un’attenzione particolare è rivolta ai giovani: "L’automobilismo è uno sport costoso e per un ragazzo non è semplice affacciarsi a questo mondo. Questo format permette di respirare l’atmosfera di una gara senza sostenere costi proibitivi. Le serate di formazione hanno avuto una grande partecipazione e molti giovani si stanno avvicinando. Le gare di regolarità rally possono essere un’ottima porta d’ingresso, una sorta di start-up per i giovani e per il territorio; fino ad ora possiamo riconoscere un ottimo riscontro!"