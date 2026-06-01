Diventare Adulti, al via il ciclo di incontri a Valdilana: interesse sul tema dell’abitare in affitto

Ha preso il via il percorso “Diventare Adulti”, un ciclo di incontri pensato dai ragazzi delle Politiche Giovanili del Comune di Valdilana per parlare in modo concreto delle sfide della vita adulta.

La serata, a cui ha preso parte un buon numero di persone, visibilmente interessate, è stata dedicata al tema dell’abitare: in particolare a come cercare una casa in affitto, come funziona un contratto, oltre a spese, cauzione e utenze, diritti, doveri e consigli pratici per evitare problemi. L’evento si è tenuto lo scorso 29 maggio, nei locali del Cerino Zegna.

“L’incontro è stato ideato dai ragazzi stessi, partendo da dubbi e domande reali legate all’andare a vivere da soli e alla gestione della casa – riporta l’amministrazione comunale sui propri canali social - Un’occasione utile per confrontarsi, fare domande e acquisire strumenti concreti per affrontare con più consapevolezza il tema dell’abitare. Un grazie speciale all’ingegner Giorgia Alessandra Bortolan per aver guidato l’incontro con chiarezza, disponibilità e competenza”.