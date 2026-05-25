90 anni e spirito alpino, a Mottalciata le penne nere in festa per Sergio Forno

Lodevole iniziativa realizzata dagli Alpini di Mottalciata. Sabato scorso, 23 maggio, le penne nere hanno dato vita ad un momento di festa per Sergio Forno, uno dei fondatori di questa realtà che, per l’occasione, ha compiuto 90 anni.
Il gesto è stato particolarmente apprezzato dal festeggiato e da tutta l’allegra compagnia.
Si tratta di uno dei tanti appuntamenti di avvicinamento alle celebrazioni del prossimo anno che coincideranno con il 70° anniversario di fondazione del gruppo alpino di Mottalciata, nato nel appunto 1957.