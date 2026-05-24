Pollone celebra i 90 anni degli Alpini, corteo e festa di comunità tra memoria e tradizione FOTO

Grande partecipazione a Pollone per i 90 anni di fondazione del gruppo degli Alpini di Pollone. Un momento importante di memoria, tradizione e senso di comunità.

Presenti nella mattinata di oggi, 24 maggio, per le solenni celebrazioni, oltre 200 persone, con 37 gruppi (e relativi gagliardetti), sindaci della vallata e le autorità locali, provinciali e regionali, assieme alla Fanfara Alpina della Valle Elvo.

Dopo il ritrovo in piazza San Rocco e la cerimonia dell’alzabandiera, ha preso il via il corteo commemorativo per le vie del paese fino al Colle San Barnaba, dove è stata celebrata la Santa Messa, seguita dal pranzo conviviale presso l’oratorio parrocchiale.

Duplice il significato della manifestazione: non soltanto una ricorrenza celebrativa ma anche un’occasione per ricordare il ruolo storico e sociale svolto dagli Alpini nella comunità, attraverso valori di solidarietà, servizio e appartenenza che continuano ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento per il territorio.