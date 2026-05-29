Senso unico alternato sulla Panoramica Zegna per lavori di taglio piante

Attenzione a modifiche temporanee alla viabilità lungo la SP 232 Panoramica Zegna, nel territorio comunale di Valdilana, previste per consentire lavori di taglio piante lungo la strada provinciale.
Con l'ordinanza n. 69 del 26 maggio 2026 la Provincia di Biella ha disposto l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile dal 1° giugno 2026 al 4 giugno 2026, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 18.
Il provvedimento interesserà il tratto della SP 232 compreso tra il km 31+040 e il km 32+000, al di fuori del centro abitato di Valdilana.