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CRONACA | 28 maggio 2026, 17:40

Incendio boschivo tra Curino e Sostegno, proseguono le operazioni di spegnimento

Sono arrivati anche i Carabinieri.

Incendio boschivo tra Curino e Sostegno, proseguono le operazioni di spegnimento

Incendio boschivo tra Curino e Sostegno, proseguono le operazioni di spegnimento

Aggiornamento ore 17.40

Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo scoppiato tra i comuni di Sostegno e Curino. In azione, con continui getti di acqua, l'elicottero regionale, assieme alle squadre di terra dei Vigili del Fuoco e degli AIB.

Presenti anche i militari dell'Arma. 

Il fatto

Scatta l’allarme in Valsessera per un incendio boschivo scoppiato nei pressi della Diga di Asei, tra i comuni di Curino e Sostegno. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 28 maggio. 

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone, assieme ai volontari dell’Antincendio Boschivo. Non sono note, al momento, le cause del rogo e l’estensione di terreno colpito dalle fiamme. 

In arrivo anche l’elicottero regionale per le operazioni di spegnimento e supporto delle squadre di terra.

g. c.

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