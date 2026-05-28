Incendio boschivo tra Curino e Sostegno, proseguono le operazioni di spegnimento

Aggiornamento ore 17.40

Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo scoppiato tra i comuni di Sostegno e Curino. In azione, con continui getti di acqua, l'elicottero regionale, assieme alle squadre di terra dei Vigili del Fuoco e degli AIB.

Presenti anche i militari dell'Arma.

Il fatto

Scatta l’allarme in Valsessera per un incendio boschivo scoppiato nei pressi della Diga di Asei, tra i comuni di Curino e Sostegno. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 28 maggio.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone, assieme ai volontari dell’Antincendio Boschivo. Non sono note, al momento, le cause del rogo e l’estensione di terreno colpito dalle fiamme.

In arrivo anche l’elicottero regionale per le operazioni di spegnimento e supporto delle squadre di terra.