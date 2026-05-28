Zig zag sulla strada e schianto contro un palo: nei guai due uomini alla guida

Trovati positivi alla guida, due uomini finiscono nei guai. È successo nella giornata di ieri, 27 maggio: a Biella, alcuni passanti e automobilisti avrebbero segnalato al 112, in orario serale, la presenza di un mezzo intento a procedere a zig zag e con manovre azzardate lungo la strada.

In breve tempo, i Carabinieri hanno intercettato il mezzo, con alla guida un uomo, poi risultato positivo all’alcol test.

Poco dopo, a Cerrione, un veicolo avrebbe prima centrato un furgoncino in sosta poi avrebbe danneggiato un palo. Trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito, il conducente avrebbe riportato un tasso alcolemico piuttosto alto. Per entrambi, è scattato il ritiro della patente di guida, assieme al sequestro del mezzo.

Sempre mercoledì si sono registrati altri due sinistri a Biella e Mongrando ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti di Polizia Stradale per i rilievi di rito.