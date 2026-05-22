Biella Motor Team, al Rally Il Grappolo con fiducia

Tutto è pronto in casa Biella Motor Team per il fine settimana del 23-24 maggio, date che vedranno la scuderia laniera schierata ai nastri di partenza del 10° Rally Il Grappolo. La manifestazione astigiana, con base a San Damiano d'Asti e valevole come appuntamento della Coppa Rally di Zona 2, si preannuncia come una sfida di altissimo livello tecnico e agonistico su un percorso totale di 246,78 chilometri, di cui 73,50 distribuiti nelle sei prove speciali in programma.

La scuderia biellese si presenterà al via della classica piemontese con due equipaggi determinati a recitare un ruolo di primo piano nelle rispettive categorie. L'esperto pilota biellese Massimo Lombardi, affiancato alle note da Erika Bologna, prenderà il via nell'agguerrita e numerosa classe Rally4. Al volante della collaudata ed efficace Peugeot 208, l'equipaggio cercherà di inserirsi nelle posizioni di vertice di una categoria che si preannuncia, come sempre, tra le più selettive e spettacolari. In classe Rally5, i colori della scuderia saranno difesi dal giovane e veloce Nicolò Ciancia Mercandino, coadiuvato dall'esperienza di Giuliano Santi. La coppia, vincitrice di classe al recente Vigneti Monferrini, sarà della partita a bordo di una Renault Clio, decisi a svettare in una classe dalla concorrenza agguerrita.

Invece al Rally Adriatico di Cingoli (MC), prova del Campionato Italiano Rally Terra, Denise Bolletta leggerà le note al pilota ligure Ennio Bini andando alla ricerca di un risultato di prestigio in classe Rally3 a bordo di una Renault Clio.