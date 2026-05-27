Tre equipaggi biellesi in Belgio per l’Ardenne Rally Festival FOTO

Saranno tre gli equipaggi biellesi impegnati nella lunga trasferta in Belgio per partecipare all’Ardenne Rally Festival, manifestazione non competitiva nata per celebrare le vetture che hanno scritto la storia dei rally.
Il centro nevralgico dell’evento sarà il villaggio di Alle-sur-Semois, da dove si svilupperà un percorso articolato in 12 prove speciali per complessivi 150 km.
Il giovanissimo Leonardo Stasia, navigato da Giada Prione, tornerà al volante della Porsche 911 GT3 RS dopo l’esperienza sul circuito di San Marino. La vettura avrà una livrea inedita, che sarà svelata sul palco di partenza.
Con la Ford Fiesta Rally2 guidata nel 2014 dal campione del mondo Ott Tänak, in livrea originale, prenderanno il via Maurizio Stasia, padre di Leonardo, con alle note Claudio Cappio. Sulla Ford Escort Cosworth, con la livrea vincitrice del Rally di Sanremo 1993 con Franco Cunico, saliranno invece Ermanno Caporale, affiancato dal valdostano Hervé Navillod.
Per tutti sarà un’esperienza indimenticabile, su strade completamente diverse da quelle abitualmente affrontate, e un’occasione per condividere in amicizia una passione per i rally capace di unire i più giovani agli over 50.