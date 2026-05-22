Rally & Co, Giuliano Santi e Nicolò Ciancia Mercandino in gara al Grappolo

Scatta sabato per terminare domenica da San Damiano d’Asti la 10° edizione del Rally Il Grappolo, gara valida per il campionato zona 2.

La scuderia Rally & co sarà presente con il veterano dei navigatori Giuliano Santi che affiancherà per la terza volta il giovanissimo Nicolò Ciancia Mercandino a bordo di una Renault Clio Rally5.



Sei le prove speciali (1 al sabato e 5 domenica) tutte con un chilometraggio tra i 10 ed i 14 km che rendono questa gara sicuramente impegnativa con un totale di tratti cronometrati di 73 km.