Biella, 5.400 euro per i parcheggi gratis del Natale 2025

Il Comune di Biella ha approvato la regolarizzazione contabile relativa al contributo destinato alla Pro Loco Biella Valle Oropa per l’organizzazione della manifestazione “Natale nel Cuore di Biella 2025”, con particolare riferimento all’esenzione dal pagamento dei parcheggi blu durante alcune giornate dell’evento natalizio.

Con una determina dirigenziale del 22 maggio 2026 è stata infatti disposta la liquidazione di 5.400 euro a favore della APS Pro Loco Biella Valle Oropa, somma collegata alle spese per l’occupazione degli stalli di sosta a pagamento nelle giornate del 13, 20 e 23 dicembre 2025.

L’iniziativa rientrava nel più ampio programma “Natale nel Cuore di Biella 2025”, approvato dalla Giunta comunale nel novembre scorso, che aveva previsto un contributo massimo di 70 mila euro per sostenere eventi, iniziative e attività legate al periodo natalizio nel centro cittadino.

Secondo quanto stabilito nel protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune e la Pro Loco, una parte del contributo era destinata proprio alla compensazione economica per la gratuità temporanea degli stalli blu durante alcune giornate della manifestazione, misura introdotta per favorire l’afflusso di visitatori e incentivare la partecipazione agli eventi natalizi.

La determina chiarisce inoltre che si è resa necessaria una regolarizzazione contabile del mancato introito derivante dal Canone Unico Patrimoniale legato ai parcheggi a pagamento. L’operazione è stata effettuata attraverso una compensazione tra entrate e uscite di bilancio, nel rispetto della convenzione in essere con la società concessionaria dei parcheggi blu.