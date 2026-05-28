Candelo, sì alla variazione di bilancio: nuovi progetti all’orizzonte, c’è anche isola ecologica per rifiuti

Si è tenuto nel tardo pomeriggio del 26 maggio scorso il consiglio comunale di Candelo, durante il quale è stata approvata una variazione al bilancio. Si è trattato di una variazione molto importante poiché ha permesso la distribuzione dell'avanzo vincolato e libero dell'esercizio precedente.

Una variazione, come illustrato dall'assessora Lorena Valla, di circa 565mila euro (di cui circa 73mila in spesa corrente e circa 492mila in investimenti). In parte di avanzo vincolato sono state previste spese di segnaletica e piccola manutenzione stradale (circa 11mila euro), somma all'incirca pari a quella distribuita per integrare il capitolo su interventi di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale e sulla pubblica illuminazione. Così sottolinea l'assessora alle Finanze Valla: “Come ogni anno questa amministrazione investe soldi per interventi su immobili, strade e parchi sulla base di una programmazione mirata seppur contenuta nell'argine dello stanziamento di fondi propri".

La variazione approvata permetterà inoltre l'avvio di nuovi progetti nella seconda parte dell'anno, in particolare nel settore dei lavori pubblici, come ha illustrato l'assessore Michele Ansermino. Fra gli stanziamenti di parte libera sono state distribuite infatti le risorse per il rinnovamento dei giochi al parco dell'Albero d'Oro; per la potatura delle piante di Villa Clara Albertini, per l'acquisizione di un terreno limitrofo al parcheggio del Palazzetto dello Sport che consentirà un ampliamento dei posti a disposizione; per l'acquisto di due cantine interne al Ricetto e per la creazione di un'isola ecologica per la raccolta rifiuti all'interno del borgo. Inoltre, sono state previste risorse per ultimare il tratto di passerella/marciapiede di via del Cervo e delle risorse per uno studio di fattibilità per sistemare l'immobile di via IV Novembre al fine di concretizzare la volontà dell'amministrazione di usare tali locali per servizi all'infanzia. Inoltre, è stato previsto un ulteriore stanziamento pari a 180mila euro per le asfaltature stradali.

“Si tratta di una cifra che, pur non consentendo di intervenire su grandi tratti di carreggiata, rappresenta una costante dell’azione amministrativa portata avanti nel corso del mandato. Grazie a questa continuità, è stato possibile programmare e realizzare interventi di asfaltatura annuali, nel rispetto del piano pluriennale predisposto dal mio assessorato. Un impegno particolarmente significativo se si considera che Candelo può contare su circa 38 chilometri di strade comunali da mantenere e mettere in sicurezza" ha commentato l’assessore Ansermino.

È stata poi approvata la variante due al piano di zonizzazione acustica comunale: si tratta dell'ultimo passaggio di un iter iniziato nel 2024. Ed infine, è stata approvata la proposta di delibera, sostenuta da Coldiretti che ha già visto l'adesione di molti comuni e alcune regioni (come Umbria, Veneto, Toscana), che chiede di attivarsi tramite ANCI per ottenere una modifica dei criteri sull'origine doganale dei prodotti agroalimentari nell'ottica di garantire maggiore trasparenza e correttezza informativa ai consumatori. L'obiettivo è di arrivare ad escludere dall'applicazione del codice doganale dell'Unione Europea alcuni prodotti alimentari, in quanto le regole attuali del codice doganale permettono di etichettare come Made in Italy prodotti che hanno subito in Italia solo l'ultima trasformazione sostanziale, pur utilizzando materie prime estere. Una modifica che ha visto il voto unanime del consiglio comunale.

Parole di condivisione anche dalla capogruppo Erika Vallera: "Le scelte approvate hanno un obiettivo molto concreto: utilizzare al meglio le risorse disponibili per migliorare progressivamente il paese e i servizi. Interventi di cura e manutenzione del territorio, con la volontà di investire su nuovi servizi e sulla valorizzazione del patrimonio comunale con uno sguardo al futuro della comunità. Importante anche il voto unanime sulla tutela del Made in Italy agroalimentare, un tema che riguarda la trasparenza verso i consumatori. Come gruppo di maggioranza crediamo nell'importanza di portare avanti un’amministrazione fatta di programmazione, attenzione e presenza costante".