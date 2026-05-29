Festa della Repubblica, a Biella maxischermo per seguire le celebrazioni di Roma

In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, l’amministrazione comunale di Biella predisporrà un maxischermo in via Battistero per consentire alla popolazione di seguire in diretta la serata evento promossa dalla Presidenza della Repubblica e trasmessa su Rai 1.
L’appuntamento è per martedì 2 giugno, a partire dalle 21, quando dalla Piazza del Quirinale andrà in onda “I volti della Repubblica”, la grande manifestazione nazionale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
L’iniziativa collegherà idealmente numerose piazze italiane in una celebrazione condivisa dei valori repubblicani e nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di partecipazione collettiva e di condivisione istituzionale in una data simbolica per la Nazione.
In caso di maltempo, l’evento si terrà sotto i portici del Comune.