La sezione ANC Valdilana al 26° Raduno Nazionale

In occasione del 26° Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, svoltosi a Rimini dal 15 al 17 maggio 2026, erano presenti delegazioni provenienti da tutta Italia, unite dallo spirito di appartenenza e dai valori dell’Arma. Per la provincia di Biella ha partecipato anche la sezione ANC di Valdilana, rappresentando con orgoglio il territorio biellese durante la grande sfilata e le cerimonie ufficiali del raduno. La manifestazione ha rappresentato un importante momento di incontro tra Carabinieri in servizio, in congedo e volontari, all’insegna della tradizione, della solidarietà e del senso del dovere.