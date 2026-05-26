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COSTUME E SOCIETÀ | 26 maggio 2026, 08:10

Biella, al Liceo Avogadro le Borse di Studio: premiati gli studenti FOTO

Famiglia Ormezzano ha coinvolto studenti delle scuole superiori e universitari del Biellese.

Biella, al Liceo Avogadro le Borse di Studio: premiati gli studenti

Biella, al Liceo Avogadro le Borse di Studio: premiati gli studenti

L’Aula Magna del Liceo “Avogadro”, in via Galimberti a Biella, ha ospitato venerdì 22 maggio la cerimonia di consegna delle Borse di Studio Ormezzano, appuntamento annuale dedicato agli studenti biellesi che si sono distinti nel percorso scolastico e universitario. L’iniziativa è promossa dalla famiglia Ormezzano. 

A fare gli onori di casa è stato il dirigente scolastico Mario Massazza, che ha accolto gli studenti premiati, i familiari e i presidi degli istituti superiori della provincia. Al centro della mattinata gli allievi meritevoli delle scuole superiori biellesi e gli universitari destinatari delle due serie di riconoscimenti promosse dalla famiglia Ormezzano: le borse di studio intitolate ad Adriana e Franco Ormezzano, rivolte agli studenti degli istituti superiori della provincia, e quelle dedicate alla dottoressa Maria Erica Ormezzano, riservate agli universitari.

A rappresentare la famiglia e l’azienda erano presenti Gianluca e Jacopo, esponenti della generazione, che hanno incontrato i premiati e i dirigenti scolastici del territorio.

La cerimonia conferma una tradizione consolidata di attenzione verso la scuola e verso i giovani biellesi. Un impegno che affianca l’attività imprenditoriale dell’azienda al sostegno della cultura, della formazione e del merito.

C.S. Liceo Avogadro, G. Ch.

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