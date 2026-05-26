25 anni di servizio, a Bioglio il grazie della comunità al Luogotenente dei Carabinieri Remy Di Ronco

Giornata di festa a Bioglio. Domenica scorsa, 24 maggio, la comunità biellese ha reso omaggio ai 25 anni di servizio del Luogotenente Carica Speciale Remy Di Ronco, comandante della Stazione dei Carabinieri di Bioglio dal 25 maggio 2001.

Per l’occasione, erano presenti rappresentanti delle associazioni locali, autorità religiose e militari, le penne nere e i sindaci dei paesi di competenza della Stazione: Bioglio, Pettinengo, Piatto, Ternengo, Zumaglia, Vallanzengo e Valle San Nicolao. A riprova della loro riconoscenza, gli Alpini hanno consegnato una targa e un libro dell’Adunata di Biella mentre i primi cittadini una pergamena con una dedica speciale per l’encomiabile lavoro svolto e la presenza costante sul territorio, a sostegno dei cittadini e delle istituzioni.

Tra i vari interventi in scaletta, ha preso la parola anche il sindaco di Bioglio Lucia Acconci: “In questi 25 anni il comandante Di Ronco è stato un punto fermo a cui rivolgersi nei momenti difficili. Non è stato solo una divisa ma un punto di riferimento: ha onorato la divisa ogni singolo giorno. Il ruolo del comandante di stazione nei nostri territori non è solo quello di far rispettate la legge, è un lavoro fatto anche di ascolto, mediazione e comprensione. Significa saper distinguere quando serve il rigore della norma e quando basta una parola ferma ma paterna. Essere appunto il primo a cui i cittadini si rivolgono non solo per denunciare un reato ma spesso per cercare un consiglio, una parola di conforto o la risoluzione di un bisticcio di vicinato”.

E ha aggiunto: “In questi 25 anni il Luogotenente Di Ronco ha saputo incarnare perfettamente lo spirito più nobile dell'Arma dei Carabinieri: essere tra la gente, per la gente. Ma il suo è stato un legame che è andato oltre il dovere. Ha, infatti, saputo affrontare le emergenze sul territorio e non si è mai tirato indietro anche se non era in servizio. In ogni singola occasione ha testimoniato non solo la sua straordinaria professionalità e competenza ma la sua profonda umanità. Ed oggi ha raccolto la stima e l'affetto sincero di tutta la cittadinanza e dei sindaci dei suoi comuni. A nome dell'amministrazione comunale di Bioglio va il nostro grazie”.