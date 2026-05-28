Anche a Sordevolo verrà inaugurata una panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne. La cerimonia di inaugurazione sarà alle 11 di sabato 30 maggio nel parco della chiesa della Madonna delle Grazie di frazione Verdobbio.
Sarà presente anche la dottoressa Lucia Pozzato, assieme ai rappresentanti dell’Associazione Paviol Biella, impegnata da anni nei percorsi anti-violenza. Dal Comune giunge l’invito alla partecipazione. La giornata si concluderà con un piccolo rinfresco.
A organizzare la lodevole iniziativa Ivan Fogliano; inoltre la panchina è stata acquistata anche con il contributo del direttivo della Passione di Sordevolo.