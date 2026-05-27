Valdilana, al via il taglio lungo i cigli sulle strade comunali: si parte il 3 giugno

Da mercoledì 3 giugno prenderanno avvio gli interventi di taglio del verde lungo i cigli stradali su tutto il territorio comunale di Valdilana. Lo rende noto l’amministrazione guidata dal sindaco Mario Carli.

Le operazioni interesseranno le strade comunali e comprenderanno anche la pulizia di fossi e cunette, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza stradale, più decoro urbano e una corretta regimentazione delle acque. Anche per il 2026 sono confermati tre passaggi programmati nel corso dell’anno: giugno, tra fine luglio e agosto e tra settembre e ottobre. È anche prevista la raccolta delle foglie nel periodo autunnale.

L’amministrazione coglie l’occasione per ricordare ai proprietari dei terreni confinanti con strade comunali e provinciali l’importanza — e l’obbligo previsto dal Codice della Strada — di mantenere le proprie aree curate, effettuando gli interventi ordinari di manutenzione e il taglio della vegetazione.

“Prosegue il programma, ormai consolidato, di manutenzione ordinaria del territorio comunale con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al decoro urbano - dichiarano il sindaco Carli e l’assessore Massimiliano Chiti - La collaborazione dei cittadini e dei proprietari dei terreni confinanti è fondamentale per mantenere il territorio in condizioni adeguate Un territorio curato è il risultato dell’impegno condiviso tra amministrazione e cittadini”.