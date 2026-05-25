Casapinta, ritrovata la donna dispersa: elitrasportata dai Vigili del Fuoco

Aggiornamento delle 18:30

È stata da poco soccorsa ed elitrasportata la donna dispersa nel pomeriggio a Casapinta. I Vigili del fuoco, tramite l'ausilio dell'elicottero, l'hanno intercettata ed elitrasportata. Fortunatamente sembra che la donna stia bene e non ci siano particolari conseguenze.

Casapinta, donna dispersa nel bosco: ricerche in corso con l’elicottero

Una donna risulta dispersa in un’area boschiva a Casapinta. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata lei stessa a lanciare l’allarme, facendo scattare l’intervento dei soccorsi.

Nella zona sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco di Biella e del distaccamento di Ponzone. Alle operazioni partecipa anche un elicottero, impegnato nelle ricerche dall’alto. Al momento restano da chiarire la dinamica dell’accaduto e le condizioni di salute della donna. Gli accertamenti sono in corso, mentre prosegue la mobilitazione dei soccorritori.