Escursione in Valle d’Aosta per i Falchi Azzurri di Crevacuore

Domenica scorsa, 24 maggio, i Falchi Azzurri di Crevacuore, affiliati alla Federazione Italiana Escursionismo Piemonte, hanno organizzato un’escursione con giro ad anello in Valle d'Aosta. La partenza ha avuto luogo da Gressoney Saint Jean, con tappe in mete e luoghi suggestivi.
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