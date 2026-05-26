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Valli Mosso e Sessera | 26 maggio 2026, 18:00

Escursione in Valle d’Aosta per i Falchi Azzurri di Crevacuore

Foto di Gian Mario Perotti

Foto di Gian Mario Perotti

Domenica scorsa, 24 maggio, i Falchi Azzurri di Crevacuore, affiliati alla Federazione Italiana Escursionismo Piemonte, hanno organizzato un’escursione con giro ad anello in Valle d'Aosta. La partenza ha avuto luogo da Gressoney Saint Jean, con tappe in mete e luoghi suggestivi.

g. c.

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