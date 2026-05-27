Pollone, Emma Figus e Matteo Mastrapasqua, Sindaco e Vicesindaco del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

Ieri martedì 26 maggio, durante il Consiglio Comunale di Pollone, è stato ufficializzato il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi ed è avvenuta la proclamazione del nuovo Sindaco e del nuovo Vicesindaco del CCRR. Un momento significativo per l’intera comunità, che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di promuovere la partecipazione attiva dei più giovani alla vita del paese.

A ricoprire il ruolo di Sindaco del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sarà Emma Figus, mentre il ruolo di Vicesindaco sarà affidato a Matteo Mastrapasqua. Nel corso della seduta, Emma ha dimostrato grande emozione, ma anche notevole preparazione, pronunciando un discorso coinvolgente e maturo, capace di trasmettere entusiasmo, responsabilità e desiderio di contribuire in modo concreto alla crescita della comunità.

Alla seduta erano presenti anche la Preside, la Vicepreside e le professoresse, che hanno accompagnato questo percorso con grande partecipazione, contribuendo a caricare di entusiasmo i ragazzi e a far comprendere loro il valore di questa esperienza civica. La collaborazione tra scuola e Comune rappresenta infatti un elemento fondamentale per avvicinare i giovani alle istituzioni e per educarli alla partecipazione, al confronto e al senso di responsabilità.

La proclamazione è stata ufficializzata dal Sindaco Paolo Tha con tutta l’amministrazione durante il consiglio Comunale, in un clima di grande soddisfazione e partecipazione. Il percorso che ha portato alla nascita del nuovo CCRR rappresenta un’occasione importante per offrire ai ragazzi uno spazio di ascolto, confronto e proposta.

Pollone può contare su un’Amministrazione comunale unita e su una minoranza collaborativa, entrambe impegnate, pur nei rispettivi ruoli, a lavorare per il bene del paese. Questo spirito di collaborazione istituzionale rappresenta un valore importante, soprattutto quando si tratta di costruire percorsi dedicati ai giovani e al futuro della comunità.

«Sono molto orgoglioso di quanto abbiamo preparato e di come i ragazzi abbiano dimostrato interesse. Ora aspettiamo le loro idee e indicazioni per collaborare e realizzare quelle fattibili. Ho visto Emma felice di essere Sindaco dei ragazzi e sono certo che, insieme al Vicesindaco Matteo Mastrapasqua e a tutto il Consiglio, ci aiuterà nel coinvolgere i giovani», ha dichiarato il Sindaco Paolo Tha.

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi avrà il compito di raccogliere idee, suggerimenti e proposte provenienti dal mondo giovanile, portando all’attenzione dell’Amministrazione il punto di vista dei più giovani. L’obiettivo non è soltanto simbolico, ma concreto: costruire un dialogo stabile tra ragazzi e istituzioni, valorizzando la loro capacità di osservare il paese con occhi nuovi e di indicare bisogni, desideri e priorità.

Il progetto nasce con uno scopo preciso: mantenere sana e viva la nostra comunità, creando interesse tra i giovani, stimolando il senso civico e favorendo la partecipazione. Iniziative come questa aiutano i ragazzi a comprendere il valore dell’impegno pubblico, della responsabilità condivisa e del confronto democratico.

L’auspicio dell’Amministrazione è che questa esperienza possa diventare anche un primo passo verso future forme di impegno civico e, perché no, far nascere in alcuni giovani l’ambizione di proseguire un domani un percorso nella vita pubblica e politica.

Al Sindaco Emma Figus, al Vicesindaco Matteo Mastrapasqua e a tutti i componenti del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte dell’Amministrazione comunale.

Un ringraziamento particolare va anche alla scuola, alla Preside, alla Vicepreside e alle professoresse per il prezioso lavoro svolto nell’accompagnare i ragazzi in questo percorso.

Un sentito grazie va inoltre alla Pro Loco di Pollone, che al termine della seduta ha offerto un piacevole momento conviviale con il consueto aperitivo, contribuendo a rendere ancora più accogliente e partecipata questa giornata di comunità.

Pollone cresce anche attraverso le idee, l’entusiasmo e la partecipazione dei suoi giovani.