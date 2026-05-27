Occhieppo Inferiore, in dirittura di arrivo i lavori in piazza San Giovanni

Sono in dirittura di arrivo i lavori di riqualificazione in piazza San Giovanni a Occhieppo Inferiore, avviati lo scorso ottobre.

I primi interventi hanno riguardato la sostituzione di gran parte delle condotte dell’acquedotto pubblico e il completamento degli interventi della società della fibra ottica, mentre in un secondo momento si sono incentrati sulla riqualificazione con la sostituzione della pavimentazione. Via l'asfalto è stata postata a terra la sienite della Balma. Tra gli interventi più significativi è previsto anche il recupero di un antico burnell, da anni presente in piazza ma spesso ignorato: sarà valorizzato e integrato nel nuovo disegno urbano.

Il progetto vale 200 mila euro ed è stato uno dei punti centrali della campagna elettorale della sindaca Monica Mosca: "E' quasi finita - spiega la sindaca - , entro due settimane dovrebbe chiudere il cantiere. Mancano all'appello solo parti accessorie come le panchine, gli alberi e la bacheca".