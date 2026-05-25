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POLITICA | 25 maggio 2026, 15:20

Elezioni comunali 2026, seggi chiusi: i dati dell’affluenza a Ailoche, Salussola e Tavigliano

Terminate le votazioni, ora inizia lo spoglio.

Elezioni comunali 2026, seggi chiusi: i dati dell’affluenza a Ailoche, Salussola e Tavigliano (foto di repertorio)

Elezioni comunali 2026, seggi chiusi: i dati dell’affluenza a Ailoche, Salussola e Tavigliano (foto di repertorio)

Sono terminate alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, le votazioni in Italia, Piemonte e nel Biellese per eleggere i nuovi sindaci. Da pochi minuti, sono stati diffusi i nuovi dati sull'affluenza delle elezioni nei tre comuni della nostra provincia chiamati alle urne: Ailoche, Salussola e Tavigliano.

Come riportato dal sito Eligendo, ad Ailoche il 74,34% della popolazione ha espresso la propria preferenza in sezione. Un dato in leggero calo rispetto a 5 anni fa che si fermò al 76,19%. A Salussola il 51,44% dei cittadini ha votato, la volta prima addirittura il 70,99%. Infine, a Tavigliano, il dato dell’affluenza si assesta sul 55,01 per cento: è di molto inferiore rispetto al 65,55% della passata votazione. Ora, inizierà lo spoglio che decreterà il nuovo primo cittadino.

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g. c.

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