Elezioni 2026, si vota anche nel Biellese: primi dati sull’affluenza a Ailoche, Salussola e Tavigliano (foto di repertorio)

Giornata di votazioni in Italia, Piemonte e nel Biellese per eleggere i nuovi sindaci. Alle 12 di oggi, 24 maggio, sono stati diffusi i primi dati sull'affluenza delle elezioni nei tre comuni della nostra provincia chiamati alle urne: Ailoche, Salussola e Tavigliano.

Come riportato dal sito Eligendo, ad Ailoche il 27,55% della popolazione ha espresso la propria preferenza in sezione. Un dato in crescita rispetto a 5 anni fa che si fermò al 24,54%. A Salussola, invece, il 17,02% dei cittadini ha votato, la volta prima il 21,14%. Infine, a Tavigliano, il dato dell’affluenza si assesta sul 15,77%, di poco inferiore al 15,89% della passata votazione.

I seggi saranno aperti nella giornata di oggi, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15.