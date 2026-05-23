Bocce, Seconda Categoria: Piatto Sport al comando

Nel campionato di Seconda Categoria, a tre giornate dal termine, la classifica vede al comando Piatto Sport con 8 punti, seguita da San Secondo Bennese e Burcina a quota 7 e da Valle Elvo con 2.

In Terza Categoria guidano San Secondo Bennese e Ternenghese Ronchese, entrambe con 8 punti. Seguono Valle Mosso Mossese con 7, Valle Elvo con 5 e Cossato Bocce con 4. Questa sera, lunedì 25 maggio, si disputa l’ultima giornata, con gli incontri Ternenghese Ronchese-Cossato Bocce e Valle Mosso Mossese-San Secondo Bennese. Riposa Valle Elvo.

La prima classificata accederà alla fase regionale, in programma sabato 12 settembre.