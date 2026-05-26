Biella tra le città dove si muore di più

Nel 2025 la provincia di Biella si è confermata tra i territori italiani con il più alto tasso di mortalità. Secondo i dati ISTAT ripresi in questi giorni da un articolo de Il Sole 24 Ore, il Biellese ha registrato 14,4 decessi ogni mille abitanti, un dato che colloca la provincia al secondo posto a livello nazionale, subito dietro Savona (14,5) e davanti ad Alessandria (14,3). Un valore nettamente superiore alla media italiana, pari a 11,06 morti ogni mille residenti.

Il quadro nazionale mostra come i tassi più elevati si concentrino soprattutto in aree caratterizzate da forte invecchiamento della popolazione e da piccoli comuni. Il record assoluto appartiene a Galliavola, piccolo centro della Lomellina in provincia di Pavia, dove nel 2025 si sono registrati 12 decessi su appena 164 residenti: un tasso di mortalità di 73,2 persone ogni mille abitanti, il più alto d’Italia. Seguono Gorretto, nell’alta Val Trebbia in provincia di Genova, con 67,4 decessi ogni mille abitanti, e Ribordone, piccolo comune della Valle dell’Orco nel Torinese, fermo a 47 residenti e con un tasso di 63,8 morti ogni mille persone.

Se nei piccoli borghi i numeri assoluti incidono in maniera significativa sulle statistiche, nelle province più anziane del Paese il fenomeno assume invece dimensioni strutturali. È in questo contesto che si inserisce anche il dato del Biellese, storicamente segnato da un progressivo calo demografico e da una delle età medie più elevate d’Italia. Tra le grandi città con oltre mezzo milione di abitanti, Genova è quella che nel 2025 ha fatto registrare il tasso di mortalità più elevato con 13,7 decessi ogni mille residenti. Anche Torino, con 12 morti ogni mille abitanti, si colloca sopra la media nazionale. Restano invece sotto la soglia italiana Napoli, Palermo, Roma e Milano, che tra le metropoli presenta il dato più basso: 10 decessi ogni mille residenti.

All’estremo opposto della classifica nazionale si trovano soprattutto territori del Nord-Est e del Sud Italia. La provincia con il tasso di mortalità più basso è Bolzano, con 8,8 decessi ogni mille abitanti, seguita da Caserta (9,33) e Trento (9,5). Tra i comuni italiani, il dato più contenuto appartiene invece a Sanzeno, in Trentino, dove nel 2025 si è registrato un solo decesso su 911 abitanti, pari a 1,1 morti ogni mille residenti. Valori molto bassi anche per Serra d’Aiello, in Calabria, e per i comuni di Goriano Sicoli e Scandolara Ripa d’Oglio.

Sempre secondo gli ultimi indicatori demografici ISTAT relativi al Piemonte, non a caso la provincia di Biella risulta la più anziana della regione. Il dato, aggiornato anche in questo caso al 2025, colloca il Biellese al primo posto in Piemonte per età media della popolazione, pari a circa 50,3 anni, un valore superiore alla media regionale che si attesta circa sui 48 anni.