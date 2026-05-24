Soccorso Alpino, 68 interventi e 63 persone aiutate nel 2025 sulle montagne biellesi

68 operazioni di soccorso, con 63 persone tratte in salvo. Sono i numeri dell’attività della Delegazione Biellese del Soccorso Alpino riferibile al 2025.

Rispetto all’anno precedente, i dati sono in aumento, con 54 interventi di aiuto nel 2024. Un decennio fa la cifra si assestò a 52, con 60 escursionisti assistiti. Questa realtà annovera 53 volontari delle stazioni Valle Cervo, Valle Elvo e Oropa e Valle Mosso che presidiano le vallate della provincia di Biella.

La delegazione vicina di Valsesia e Valsessera conta ben 117 operatori tecnici e opera dalle Prealpi del Vercellese fino alla vetta del Monte Rosa. Inoltre, comprende le stazioni di Alagna Valsesia, Borgosesia, Varallo, Coggiola Viera, Scopello e Val Sermenza. 139 le operazioni di soccorso nel 2025, con 141 soggetti aiutati dal personale tecnico. Lo scorso anno, furono 124 gli interventi mentre le persone tratte in salve ben 215.

Tra gli eventi salienti del 2025 figura sicuramente il salvataggio avvenuto a 4mila metri sul livello del mare la sera del 27 luglio, quando due alpinisti lanciarono l’allarme dalla Cresta Signal che porta alla Capanna Margherita, sul Monte Rosa. Bloccati da vento e neve, trascorsero la notte in parete ma l’indomani il servizio regionale di elisoccorso riuscì a sbarcare una squadra all’attacco della cresta mentre un’altra mista con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza procedette in discesa. Alla fine, i malcapitati furono raggiunti nel primo pomeriggio, con il recupero di uno dei due con una verricellata al limite. Il compagno, invece, proseguì fino alla Capanna per il successivo trasporto a valle.

Questo è solo uno dei tanti interventi svolti nel corso dell’anno trascorso: in generale, l’attività del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha segnato 2.070 eventi di soccorso, 1.471 missioni di soccorso e 1.548 persone soccorse. Complessivamente il dato è nettamente più alto rispetto al 2024 che, però, era stato caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse nel corso l’intera annata. Si ricorda, infine, che questo tipo di attività viene svolto dal servizio piemontese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) a cui la Repubblica Italiana attribuisce le attività di soccorso e recupero degli infortunati in montagna, in ambiente ipogeo e in terreno impervio con le leggi 74/2001 e 126/2020. Il SASP effettua attività di soccorso sanitario in convenzione con l’Azienda Zero della Regione Piemonte.